Bitcoin continua a não conseguir ultrapassar a marca dos 23.000$📉 Será que há espaço para novas quedas?
Os activos de risco começaram a ser negociados em baixa esta segunda-feira. Os índices têm recuado desde que foram conhecidos os dados...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O índice PMI no Canadá recuperou acentuadamente para 60,10 em Janeiro, recuperando de 33,4 no mês anterior. USDCAD quebrou acima...
O preço do alumínio subiu acentuadamente hoje, depois da Bloomberg ter avançado que os EUA estão prontos a impor uma tarifa...
As ações da Rothschild & Co (ROTH.FR) dispararam mais de 17% na segunda-feira, na notícia de que a Concordia, a holding da poderosa...
O preço do cobre voltou a atingir os mínimos de Janeiro, devido às preocupações com a procura e à recuperação...
DAX testa o limite inferior da zona de consolidação Ações da Deutsche Post (DPW.DE) sob pressão A...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
Depois de uma semana cheia de volatilidade nos mercados internacionais, vamos agora olhar para os dados portugueses. Temos vindo a acompanhar outros indicadores...
A época de resultados continua em Wall Street para o Q4 2022. Enquanto que as Big Tech já mostraram os seus resultados na semana passada...
