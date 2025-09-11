Ethereum sobe 9,00% e retoma correlação positiva com o Bitcoin
O Ethereum sobe mais de 9% hoje e testa uma resistência importante na zona dos 2.000 dólares. A melhora do sentimento no mercado de criptomoedas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A administração Trump planeja revogar os controles de exportação de chips de IA da era Biden, incluindo a “regra de...
O mercado de ouro vive um momento de transição tensa. Após a reunião do Fed em 7 de maio, na qual Powell manteve as taxas inalteradas...
O preço do Trump Token sobe quase 13% após anúncio de “grande acordo” com aliado dos EUA O Trump Token registrou uma...
09h30 BRT, Estados Unidos – Dados de Emprego: Produtividade não agrícola (1º tri): -0,8% (real) vs -0,4% (previsão)...
Decisão de taxa de juros do BoE para maio: Atual: 4,25%; previsão: 4,25%; anterior: 4,50% Votação do BoE MPC para...
Panorama geral do mercado: As bolsas europeias operam em clima positivo após declarações da Casa Branca impulsionarem o sentimento...
Fatos O índice US100 (Nasdaq 100) voltou a negociar acima da média móvel exponencial de 200 dias (200-EMA). O indicador...
Após a coletiva do presidente do Fed ontem, a atenção dos investidores se volta agora ao Banco da Inglaterra, que anunciará...
Será que robôs poderão dirigir por nós no futuro? Será que poderão realizar cirurgias com alto grau de precisão?...
Futuros do Nasdaq 100 (US100) sobem mais de 1,3%, superando os 20.100 pontos, impulsionados por notícias de que Donald Trump planeja revogar as...
07:30 GMT = 04:30 (horário de Brasília) Tradução com fuso horário GMT -3 (Brasília): 🕓 04:30 - Suécia...
05:00 BRT, Noruega – Taxa de Depósito do Norges Bank: atual / previsão / anterior: 4,5% O USDNOK interrompeu sua tendência...
A reunião do Fed já passou, mas a semana dos bancos centrais ainda não terminou. O Banco da Inglaterra anunciará sua decisão...
Wall Street encerrou a sessão de ontem em alta, apesar do tom comedido de Jerome Powell na coletiva pós-reunião do FOMC (DJIA:...
Os principais índices acionários dos EUA fecharam o dia em alta moderada. O S&P 500 (US500) subiu 0,6% e o Nasdaq 100 (US100) avançou...
Os futuros do Nasdaq 100 (US100) sobem levemente enquanto os mercados reagem à postura neutra do Fed, declarações de Trump e forte...
O Federal Reserve dos EUA manteve as taxas de juros inalteradas em 4,5%. Agora, o presidente do Fed, Jerome Powell, comenta sobre a economia dos EUA e...
Decisão da Taxa de Juros dos EUA: 4,5% vs 4,5% esperados e 4,5% anteriormente Os mercados reagem com cautela à decisão do Federal...
