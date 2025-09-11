Gráfico do dia - US100 (03.02.2023)
Os índices dos EUA, especialmente os índices do sector tecnológico, registaram fortes ganhos esta semana. O Nasdaq-100 (US100) valorizou...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices dos EUA, especialmente os índices do sector tecnológico, registaram fortes ganhos esta semana. O Nasdaq-100 (US100) valorizou...
Os PMIs de serviços referentes a Janeiro dos principais economias na zona euro foram divulgados hoje. A maior parte dos índices foram...
Abertura do mercado português Esta sessão está a ser marcada por quedas em praticamente todas as bolsas europeias, com o FTSE 100...
Índices europeus seguem em terreno negativo Espera-se que o relatório do NFP mostre um abrandamento Dados finais...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo. O S&P 500 valorizou 1,47%, Russell 2000 adicionou...
A ação da Tesla (TSLA.US) disparou mais de 6,5% nesta quinta-feira depois da Reuters ter relatado que o produtor de EV está a preparar-se...
O par GBPUSD acabou por recuperar, após os comentários do Governador do BoE Bailey, que referiu que as hipóteses de que o banco central...
Os metais preciosos voltaram a recuar, à medida que os mercados digerem as decisões de política monetária dos principais bancos...
O setor tecnológico voltou a estar em destaque esta quinta-feira, prolongando os ganhos da última sessão, com o Nasdaq-100 e o S&P...
As maiores empresas tecnológicas em Wall Street apresentarão hoje os resultados referentes ao 4º trimestre de 2022 após o fecho...
