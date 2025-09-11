BCP - Estará o BCP pronto para levantar voo?
Ontem tivemos subidas nas taxas de juro por parte da FED, hoje temos o BoE e o BCE a apresentarem as suas decisões de política monetária....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Ontem tivemos subidas nas taxas de juro por parte da FED, hoje temos o BoE e o BCE a apresentarem as suas decisões de política monetária....
O EURGBP é um dos majors que deverá ficar exposto a períodos de maior volatilidade hoje. Isto porque o Banco de Inglaterra e o Banco...
Abertura do mercado português A sessão desta quinta-feira está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado, com a bolsa...
Índices europeus seguem em alta Investidores atentos às decisões sobre as taxas de juro do Banco de Inglaterra (BoE)...
Os índices dos EUA voltaram a registar fortes ganhos, depois de o presidente do Fed Powell ter sido bastante dovish durante a conferência...
A Fed anunciou uma subida dos juros de apenas 25 pontos base, colocando a taxa de referência nos 4,50-4,75%. A decisão esteve em linha com...
O dólar norte-americano está a cair, enquanto que os índices recuperaram na sequência das declarações de Powell...
A Reserva Federal anunciou uma subida de 25 pontos base sobre as taxas de juro. Embora este tenha sido o segundo abrandamento consecutivo do ciclo de subidas...
