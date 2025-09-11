💲 Investidores aguardam por Powell
A Reserva Federal anunciou uma subida de 25 pontos base sobre as taxas de juro. Embora este tenha sido o segundo abrandamento consecutivo do ciclo de subidas...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Reserva Federal anunciou uma subida de 25 pontos base sobre as taxas de juro. Embora este tenha sido o segundo abrandamento consecutivo do ciclo de subidas...
As ações da Peloton Interactive (PTON.US), uma empresa de equipamento de fitness, explodiram hoje, uma vez que a empresa reportou um aumento...
Os preços do gás natural nos EUA continuam a cair esta sessão, com quedas superiores a 7% hoje. O NATGAS testou a marca dos $ 2,50...
A FOMC anunciará hoje a decisão sobre as taxas às 19:00 horas, não perca o webinar que acompanhará os mercados...
A OPEP+ deixou a sua política e quotas de produção de petróleo inalteradas na reunião realizada hoje. Tal decisão...
Saiba o que esperar para os investidores: Decisão sobre as Taxas de Juro Possíveis cenários Condições...
As ações da Electronic Arts (EA.US) estão hoje a perder mais de 12%. Mesmo com os fortes resultados do quarto trimestre, o gigante...
O relatório oficial sobre os inventários petrolíferos dos EUA foi divulgado às 15h30. Os dados do inventário de petróleo...
O índice ISM de produção dos EUA para Janeiro foi divulgado hoje às 15:00 h. Previa-se que o relatório mostrasse uma...
Hoje, após a sessão de negociação dos EUA, a Meta Platforms (META.US) reporta os resultados do 4º trimestre de 2022 e...
