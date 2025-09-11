⚡ Meta Platforms apresenta resultados hoje! Vai a empresa do Zuckerberg superar as expectativas do mercado?
Hoje, após a sessão de negociação dos EUA, a Meta Platforms (META.US) reporta os resultados do 4º trimestre de 2022 e...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Hoje, após a sessão de negociação dos EUA, a Meta Platforms (META.US) reporta os resultados do 4º trimestre de 2022 e...
O relatório de emprego do ADP referente ao mês de Janeiro foi divulgado hoje às 13h15. Os dados do relatório foi acompanhado...
O relatório de emprego do ADP referente ao mês de Janeiro foi divulgado hoje às 13h15. Os dados do relatório foi acompanhado...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
A CMVM informa que a Navigator (NVG.PT) adquiriu na totalidade as ações (capital social) da GOMÀ-CAMPS CONSUMER, S.L.U, a empresa...
A CMVM informa que a Navigator (NVG.PT) adquiriu na totalidade as ações (capital social) da GOMÀ-CAMPS CONSUMER, S.L.U, a empresa...
DAX com sentimento misto antes da decisão da FOMC A inflação da UEM abaixo das expectativas! Leitura core ligeiramente...
DAX com sentimento misto antes da decisão da FOMC A inflação da UEM abaixo das expectativas! Leitura core ligeiramente...
As ações da AMD (AMD.US) dispararam mais de 3% antes do sino de abertura, depois do fabricante de chips ter registado lucros e receitas otimistas...
As ações da AMD (AMD.US) dispararam mais de 3% antes do sino de abertura, depois do fabricante de chips ter registado lucros e receitas otimistas...
As criptomoedas estão hoje a recuar, numa altura em que os investidores aguardam pela decisão da Reserva Federal e pela conferência...
As criptomoedas estão hoje a recuar, numa altura em que os investidores aguardam pela decisão da Reserva Federal e pela conferência...
A taxa de inflação anual na Zona Euro caiu para os 8,5% em Janeiro, contra os 9,2% registados em Dezembro e abaixo das previsões...
A taxa de inflação anual na Zona Euro caiu para os 8,5% em Janeiro, contra os 9,2% registados em Dezembro e abaixo das previsões...
Índices europeus permanecem mistos, apesar dos dados otimistas nos PMIs: O PMI industrial da S&P Global referente à economia...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador