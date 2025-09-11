DE30 recupera ligeiramente após a publicação do índice PMI
Índices europeus permanecem mistos, apesar dos dados otimistas nos PMIs: O PMI industrial da S&P Global referente à economia...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Índices europeus permanecem mistos, apesar dos dados otimistas nos PMIs: O PMI industrial da S&P Global referente à economia...
O dólar neozelandês recuou esta quarta-feira, depois de terem conhecidos os dados sobre a taxa de desemprego do país que subiu...
Abertura do mercado português Esta quarta-feira está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado, com as principais bolsas...
índices europeus recuam esta manhã Destaque para a decisão sobre as taxas de juro pelo Fed às 19h00 Earnings: Meta Platforms...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em alta. O S&P 500 subiu 1,46%, o Dow Jones subiu 1,09% e o...
Link para o vídeo
Os principais índices europeus terminaram a sessão ligeiramente em alta, com o DAX a acrescentar um simbólico 0,01%,...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Banco do Canadá anuncia o fim da subida dos juros Antevisão...
As ações da Caterpillar (CAT.US) caíram mais de 4% nesta terça-feira depois do gigante industrial ter registado um lucro trimestral...
Os preços do ouro caíram mais de 1% durante a sessão europeia, por mais que o sentimento se tenha deslocado após a divulgação...
O US100 recuperou das perdas iniciais e subiu mais de 1,0% durante esta sessão, uma vez que os investidores estão à espera que a FED...
