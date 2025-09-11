📈US100 valoriza antes da decisão da FED❗
O US100 recuperou das perdas iniciais e subiu mais de 1,0% durante esta sessão, uma vez que os investidores estão à espera que a FED...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
TAXA DE VARIAÇÃO HOMÓLOGA DO IPC ESTIMADA EM 8,3% Os dados que foram anunciados são provisórios, ainda assim importa...
Índices dos EUA arrancaram hoje a negociação em alta Resultados mistos de empresas americanas de primeira linha United...
O índice de Confiança do Consumidor da US Conference Board caiu para 107,1 em Janeiro de 108,3 no mês anterior. A leitura de hoje ficou...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
A Fed será o primeiro banco central a anunciar a sua decisão sobre as taxas de juro, amanhã às 19:00, seguido da conferência...
A economia canadiana cresceu em linha com as expectativas dos analistas. Em termos de variação mensal, a economia cresceu 0.1%. USDCAD...
As acções da McDonald's (MCD.US) estão a cair mais de 2,0% antes da abertura do mercado, apesar da empresa ter apresentado resultados...
Petróleo O petróleo teve um pullback neste final d emês e preve-se que vai terminar perto de onde começou. O WTI...
