Ações da Philips desvalorizam cerca de 6%, na sequência da revisão em baixa feita pelo JP Morgan
As acções da Philips (PHIA.NL) estão hoje a desvalorizar mais de 6%, uma vez que os analistas do JP Morgan reviram em baixa o target para...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
DAX prolonga as perdas da última sessão Dados sobre o PIB na Zona euro surpreendem pela positiva Atenção...
As acções da gigante alemã de armamento Rheinmetall (RHM.DE) estão hoje a perder mais de 7%, colocando assim a empresa no leque...
O relatório do PIB referente ao quarto trimestre na Zona Euro acabou por surpreender positivamente os mercados. A economia cresceu 0,1% T/T, enquanto...
Os mercados europeus estão a ser negociados de forma mista. Por outro lado, o EUR é uma das moedas a registar o pior desempenho entre os...
Índices na zona euro seguem mistos Relatório do PIB na Zona euro, Canadá e Itália Earnings: Caterpillar,...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno negativo. O S&P 500 caiu 1,30%, o Dow Jones caiu 0,77% e o...
Em Janeiro, o gás natural americano registou o seu pior começo do ano desde o início dos anos 2000. O preço baixou mais de...
