Alphabet despenca 8% com planos da Apple de incluir IA na busca do Safari 📉
As ações da Alphabet recuaram 8% após notícias de que a Apple pretende incorporar funções de inteligência...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Estoque de Petróleo Bruto da EIA: -2,032 milhões (previsão: -1,858 milhões; anterior: -2,696 milhões) Estoques...
Indices dos EUA avançam levemente antes da decisão do Fed às 15h (horário de Brasília) — coletiva de imprensa...
Os futuros dos EUA operam com altas moderadas, impulsionados por expectativas de uma possível distensão nas tensões comerciais com...
Hoje o Federal Reserve realiza uma reunião com um desfecho amplamente antecipado: não haverá corte nos juros. No entanto, o foco do...
Ontem, na segunda metade do dia, o estado de New Hampshire entrou para a história ao se tornar o primeiro estado norte-americano a aprovar uma lei...
O mercado está precificando uma probabilidade de corte de juros de apenas um dígito percentual na reunião do Fed desta quarta-feira....
Os contratos futuros de cacau (COCOA) estão superando todas as demais commodities agrícolas negociadas nas bolsas ICE e CBOT nesta terça-feira....
Os contratos futuros de gás natural norte-americano (Henry Hub - NATGAS) sobem mais de 3% hoje, testando a região dos US$ 3,60. O principal...
Fatos: O par CA-DJPY recuou a partir de um suporte-chave de curto prazo em 104,05 O par tem operado em uma tendência de baixa desde...
A Siemens Healthineers AG ampliou sua previsão de lucro ajustado por ação para o ano fiscal completo para entre €2,20 e €2,50,...
Os preços do ouro recuaram 1,12% nesta quarta-feira, para US$ 3.391,56 por onça, encerrando uma sequência de dois dias de alta, após...
07:00 – Pedidos Industriais da Alemanha (Mensal - Abril) Pedidos Industriais Mensais (Abril): Resultado 3,6% vs Previsão 1,3% vs Anterior...
O calendário de hoje traz PMIs da construção na Europa, dados de vendas no varejo, relatórios de lucros de grandes empresas...
Mercados asiáticos sobem após anúncio de negociações comerciais entre EUA e China, com o índice Hang Seng...
Os índices encerraram o dia em queda diante de declarações caóticas do ex-presidente Donald Trump. O Bitcoin apresentou...
Donald Trump adotou um tom misto de assertividade e diplomacia em novas declarações sobre comércio e relações exteriores....
