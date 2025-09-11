Natgas cai drasticamente em Janeiro - será o fim da esperança para os compradores?
Em Janeiro, o gás natural americano registou o seu pior começo do ano desde o início dos anos 2000. O preço baixou mais de...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Em Janeiro, o gás natural americano registou o seu pior começo do ano desde o início dos anos 2000. O preço baixou mais de...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram mais de 3% na segunda-feira apesar da Berenberg ter melhorado o fabricante de EV para “comprar”...
As ações da Tesla (TSLA.US) caíram mais de 3% na segunda-feira apesar da Berenberg ter melhorado o fabricante de EV para “comprar”...
As exportações e importações aumentaram 16% e 17,1% no 4ª trimestre de 2022, em termos nominais No 4º...
As exportações e importações aumentaram 16% e 17,1% no 4ª trimestre de 2022, em termos nominais No 4º...
O mercado de criptomoedas abriu a semana com um sentimento ligeiramente mais fraco, já que a Bitcoin não conseguiu subir acima dos 24.000...
O mercado de criptomoedas abriu a semana com um sentimento ligeiramente mais fraco, já que a Bitcoin não conseguiu subir acima dos 24.000...
Esta semana será a mais agitada deste ano, com os investidores atentos às várias decisões no lado dos Bancos Centrais (BoE,...
Esta semana será a mais agitada deste ano, com os investidores atentos às várias decisões no lado dos Bancos Centrais (BoE,...
O indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro e janeiro. Depois de uma série negativa de vários meses onde a confiança...
O indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro e janeiro. Depois de uma série negativa de vários meses onde a confiança...
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo A Ford (F.US) reduz os preços dos seus veículos elétricos Ações...
Índices norte-americanos seguem em terreno negativo A Ford (F.US) reduz os preços dos seus veículos elétricos Ações...
O índice chinês CHNComp voltou a recuar, depois de ter testado máximos dos últimos 6 meses à medida que os mercados...
O índice chinês CHNComp voltou a recuar, depois de ter testado máximos dos últimos 6 meses à medida que os mercados...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
O DAX começa a semana em baixa O PIB da Alemanha surpreende para o lado negativo Daimler Truck adquire participação na Deutz...
O DAX começa a semana em baixa O PIB da Alemanha surpreende para o lado negativo Daimler Truck adquire participação na Deutz...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador