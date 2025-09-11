DE30: Perde momentum
O índice alemão está a ser negociado sob pressão esta quinta-feira. Gráfico semanal O DAX / DE30 está a...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A criptomoeda Fantom está hoje a ganhar mais de 21%, ultrapassando a maior parte do desempenho das altcoins. Criptomoedas mais negociadas...
A Intel (INTC.US) irá apresentar os resultados referentes ao 4º trimestre de 2022 após o fecho da sessão de Wall Street. O relatório...
A economia dos EUA cresceu 2,9% no quarto trimestre de 2022, os dados saíram muito acima das estimativas dos analistas de 2,6% de aumento do...
A soja ultrapassou acima da marca dos 15 dólares esta semana, devido à melhoria das perspectivas em torno da procura, uma vez que se...
No webinar de hoje em direto, os temas em destaque: Conjetura macroeconómica Resultados das empresas JNJ, LMT, ISRG, TSLA e MSFT Análise...
Os futuros dos índices americanos estão a ser negociados em terreno positivo, à medida que a atenção do mercado começa...
DAX beneficia de melhores resultados Tesla A atenção dos investidores centra-se na leitura do PIB dos EUA Evotec e...
