Última hora: Petróleo sobe, após a publicação dos dados sobre os inventários
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA causou alguns movimentos nos preços do petróleo. Os inventários...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As acções da Uranium Energy Corp (UEC.US), um dos principais produtores de urânio dos EUA, estão hoje a perder quase 4%. Apesar...
Índices em Wall Street seguem em terreno negativo Ações da Microsoft (MSFT.US) sob pressão, na sequência da publicação...
O Banco do Canadá aumentou as taxas de juro em 25bps, colocando as taxas de juro de referência nos 4,50%, em linha com as expectativas...
A Microsoft apresentou ontem os resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. Os resultados acabaram por se revelar uma decepção. Apesar...
A Tesla (TSLA.US) apresentará os seus resultados do 4º trimestre de 2022 após a sessão de hoje em Wall Street, tradicionalmente...
A Microsoft apresentou os seus resultados trimestrais ontem. As previsões sobre as receitas decepcionantes para o primeiro trimestre de 2023, acabando...
De segunda a sexta-feira às 15h, assista em direto à análise completa do mercado americano com um dos analistas da XTB. Hoje,...
DAX ainda sob pressão descendente Dados IFO da Alemanha As entregas do Leopard suportam as ações da Rheinmetall A...
As ações da ASML (ASML.NL) caíram quase 2% nesta quarta-feira apesar do facto de a maior empresa tecnológica da Europa ter...
