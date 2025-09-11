Oportunidades de negociação - NZD/JPY
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A decisão do Banco do Canadá às 15:00 h sobre as taxas de juro será um dos eventos mais importantes para hoje. Prevê-se...
A Bitcoin não conseguiu permanecer acima da marca dos 23.000 dólares na última sessão. Além disso, os resultados mistos...
Os dados publicados pelo IFO, na Alemanha, para Janeiro foram divulgados hoje às 9:00 da manhã. O índice que mede o sentimento entre...
Abertura do mercado português A bolsa portuguesa (-0,02%) está a registar perdas ligeiras esta manhã, estando assim em linha com...
Índices europeus seguem de forma mista Espera-se que o Banco do Canadá (BoC) possa aumentar as taxas de juro em apenas 25...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em baixa. S&P 500 caiu 0,07%, Nasdaq e Russell 2000 desvalorizaram...
A cotação da AMD (AMD.US) caiu mais de 3% na terça-feira depois de Bernstein ter baixado o desempenho do fabricante de chips para...
$24,618 milhões em receitas. Este é o valor estimado pelo consenso dos analistas para o final do quarto trimestre. Para cada categoria de...
