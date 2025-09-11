Petróleo West Texas sobe 4%📌
A sessão desta terça-feira nos mercados financeiros é marcada por ganhos significativos em commodities industriais e metais preciosos....
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, afirmou que Washington está trabalhando em acordos comerciais com 17 a 18 parceiros e que alguns...
A Take Two Interactive, empresa responsável por jogos como a série Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, decidiu publicar o segundo trailer...
Os futuros americanos recuaram ligeiramente após uma sessão volátil em que Wall Street interrompeu uma sequência de nove dias...
A sessão do mercado de ações dos EUA começou em baixa, à medida que a confiança dos investidores foi abalada...
Existem cifras que chamam atenção por si só. O fato de o preço do ouro estar cotado a mais de 100 vezes o da prata é...
As vendas comparáveis em lojas de departamento nos Estados Unidos aumentaram 6,9% na comparação anual no mês encerrado em 3...
Fatos: O OIL.WTI recuou após testar uma resistência chave em 58,85 O petróleo tem operado em tendência de baixa...
10h30 (horário de Brasília), Estados Unidos – Dados da Balança Comercial de março: Balança Comercial:...
As ações da Palantir recuam mais de 9% no pre-market dos EUA, apesar de a empresa ter divulgado um sólido relatório do primeiro...
07:00 (horário de Brasília) – Zona do Euro – Dados de PPI de março: PPI anual da Zona do Euro: 1,9% (previsão:...
Petróleo A OPEP+ concordou com mais um aumento substancial na produção para junho, novamente de 411 mil barris por...
A Zalando SE reportou um crescimento de receita no primeiro trimestre de 7,9%, atingindo €2,42 bilhões, superando as expectativas. A Fresenius...
06:45 (horário de Brasília) – Itália – Dados de PMI de abril: HCOB PMI de Serviços da Itália:...
O índice PMI de Serviços do Reino Unido (final) veio ligeiramente acima do esperado, sinalizando uma leve melhora no setor de serviços...
O calendário econômico de hoje traz dados importantes do setor de serviços da Europa e números da balança comercial dos...
Preços do petróleo Brent sobem mais de 2%, recuperando-se das mínimas de 4 anos Os preços do petróleo Brent (OIL)...
Petróleo WTI se recupera 1,5% após mínima desde fevereiro de 2021 O preço do barril de West Texas Intermediate (OIL.WTI)...
Mercados asiáticos sobem com otimismo sobre negociações comerciais EUA-China Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta...
