Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A NATGAS arrancou a sessão de hoje com um gap de preço em alta de 7%, contudo os vendedores conseguiram apagar metade da onda ascendente....
A Morgan Stanley fez uma recomendação em relação ao par cambial: EURUSD O banco recomenda entradas com posições...
À medida que a temporada das earnings Wall Street vai avançando, os investidores começam a focar-se essencialmente nas big tech...
A Reserva Federal entrou no período de blackout antes da reunião mensal de Fevereiro e, por isso, os investidores não irão...
Abertura do mercado português A bolsa portuguesa (+0,7%) está a começar as negociações desta segunda-feira em terreno...
Índices europeus tentam prolongar os ganhos registados na última semana WSJ avança com a possibilidade de o Fed decidir...
Índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em terreno positivo esta madrugada de segunda-feira, com o Nikkei a subir...
Os resultados da Netflix surpreenderam positivamente os investidores - em termos de crescimento de assinaturas, não termos de dados financeiros....
