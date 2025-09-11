Calendário económico: Declarações dos responsáveis do SNB e do BCE
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices em Wall Street terminaram ontem as negociações de ontem em baixa. S&P 500 e Dow Jones caíram 0,76% cada,...
A ação da Procter & Gamble (PG.US) está a cair 1% depois de a gigante dos bens de consumo ter apresentado resultados mistos...
Os índices europeus subiram acentuadamente durante os primeiros dias de Janeiro, no entanto, o sentimento mudou claramente esta semana. O índice...
Balde de água fria para os bulls em Wall Street Na terça-feira, dois grandes bancos americanos publicaram os seus resultados...
A publicação do relatório do Departamento de Energia dos EUA acabou por provocar alguns movimentos no mercado petrolífero....
A Energy Information Administration (EIA) publicou hoje os dados referentes aos inventários de gás natural que diminuiu -82 mil milhões...
Enquanto os futuros do S&P 500 continuam a prolongar as pedas da última sessão, os analistas da BlackRock (BLK.US) voltaram a assustar...
O número de americanos a preencher para o subsídio de desemprego foi de 190 mil na semana que terminou a 14 de Janeiro, em comparação...
A ata da última reunião do BCE acaba de ser divulgada, no entanto, não causou grandes movimentos nos mercados porque o sentimento...
