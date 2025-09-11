Calendário económico: Minutas do BCE e resultados trimestrais da Netflix em destaque
Destaque para a publicação das minutas da última reunião do BCE e para as declarações de Lagarde Earnings:...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Destaque para a publicação das minutas da última reunião do BCE e para as declarações de Lagarde Earnings:...
Os índices norte-americanos terminaram as negociações de ontem com fortes perdas, com todos os índices de Wall Street...
As ações da IBM (IBM.US) caíram mais de 3,0% depois de a Morgan Stanley ter baixado a icónica empresa tecnológica para...
As ações de Charles Schwab (SCHW.US) caíram mais de 4$ na quarta-feira após a companhia de serviços financeiros ter...
A ação da Prologis (PLD.US) subiu brevemente mais de 2,0% na quarta-feira, uma vez que os resultados do 4º trimestre excederam as previsões...
O par USDJPY subiu perto de 2% no início da sessão após o Banco do Japão não ter alterado a sua política monetária,...
O Departamento de Justiça dos EUA comunicou que os reguladores anunciarão em breve uma diretiva de aplicação global para...
Os principais índices de Wall Street devolveram os ganhos iniciais à medida que os comentários hawkish da Loretta Mester da FED iam...
O sell-off no dólar norte-americano tem estado relacionado com a divulgação de alguns indicadores económicos. Mais tarde, Bullard,...
Índices europeus seguem em terreno positivo Vendas a retalho nos EUA caem mais do que se esperava, bem como os dados do IPP Ações...
As ações dos Correios de Portugal (CTT.PT) estão a liderar os ganhos do PSI20 hoje! Nesta altura, estão a subir 2.67%...
