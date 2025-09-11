NZDCAD - recomendação do TD BANK
O TD BANK emitiu uma recomendação para o par de moedas NZDCAD. O Banco recomenda assumir uma posição curta no par com os...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Nesta análise pelo analista da XTB Henrique Tomé, os temas em destaque: Análise aos dados publicados recentemente sobre a economia...
Credit Agricole emitiu uma recomendação para negociar o par USDJPY. O banco recomenda entradas longas no par USD/JPY considerando os seguintes...
O mercado das criptomoedas continua a recuperar, com a Bitcoin a conseguir ultrapassar lentamente uma importante zona de resistência. Vamos analisar...
Índices norte-americanos começam as negociações em terreno negativo Resultados trimestrais mistos no lado dos bancos americanos Ações...
As acções europeias estão a prolongar os ganhos, enquanto que o Euro recua, na sequência das notícias de que o BCE...
Petróleo O Secretário-Geral da OPEP disse que o aumento das quotas de importação na China é um sinal positivo...
As acções da Morgan Stanley (MS.US) subiram quase 2,0% durante o "pre-market", uma vez que os ganhos trimestrais superaram parcialmente...
DAX começa a dar sinais de fraqueza Índice ZEW surpreende pela positiva BofA reve em baixa as expectativas sobre...
A taxa de inflação no Canadá caiu para 6,3%YoY em Dezembro de 6,8% em Novembro, abaixo das expectativas do mercado de 6,4%. Os...
