Resumo Diário: Ouro dispara com temores de guerra comercial, enquanto petróleo cai após aumento de produção da OPEP+
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Dólar permanece estável após declarações de Scott Bessent O dólar manteve-se estável nesta segunda-feira,...
Os futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira, após terem fechado em território positivo na sexta- feira, com ganhos generalizados...
O ouro registrou hoje sua sessão mais forte desde 21 de abril, com uma valorização superior a 2,5% — o que representa um acréscimo...
10h45 BRT, Estados Unidos – Dados do PMI de abril (final): PMI Composto S&P Global: atual 50,6; previsão 51,2; anterior 53,5 PMI...
As ações da Berkshire Hathaway caíram cerca de 6% nas primeiras negociações de segunda-feira, após o anúncio...
Ações de Mídia Caem com Proposta de Tarifas sobre Filmes Receita da Netflix na Austrália Dispara Enquanto Obrigações...
Situação geral do mercado: O clima nas bolsas europeias é misto, mas os movimentos de preços permanecem dentro de uma faixa...
As ações da Repsol caíram quase 30% no último ano, principalmente devido às fortes quedas nos preços do petróleo...
Fatos: O índice USDIDX está em fase de consolidação abaixo do limite inferior da tendência lateral que vem seguindo...
O dólar australiano estende os ganhos registrados no final da semana passada com alta de 0,5%, mantendo-se como a moeda mais forte entre as do G10,...
Devido a feriados em grande parte dos mercados asiáticos e no Reino Unido, espera-se que a sessão de hoje apresente baixa volatilidade. As...
No domingo, o ex-presidente Donald Trump anunciou que novos acordos comerciais poderão ser divulgados dentro de uma a três semanas. Os Estados...
Atualização Econômica – Suíça (03h30 BRT): 📉 Inflação (CPI) – Abril: Mensal (MoM):...
Um forte relatório de Emprego Não-Agrícola (NFP) e declarações de disposição para negociações...
Wall Street encerra a semana com fortes ganhos após a divulgação de dados sólidos do NFP e notícias sobre potenciais...
Pequim está considerando oferecer cooperação no controle de substâncias químicas relacionadas ao fentanil como forma...
Os futuros das ações dos EUA apresentam leve alta nesta sexta-feira, embora com um desempenho um pouco inferior no Nasdaq em comparação...
O principal evento da próxima semana será a decisão do Federal Reserve sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Ainda assim, os...
