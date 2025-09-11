Ações do Goldman Sachs caem, na sequência da publicação dos dados trimestrais
As acções do Goldman Sachs (GS.US) caíram mais de 2,6% antes da abertura do mercado norte-americano, depois do gigante bancário...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
EURUSD subiu acima da marca de 1,08 na semana passada, atingindo o nível mais alto desde finais de Abril de 2022. As expectativas...
No webinar de hoje em direto, os temas em destaque: Resultados financeiros dos bancos Perspetivas futuras Avaliação de ações Impacto...
Vários indicadores económicos foram divulgados hoje sobre a economia chinesa. Os dados revelaram-se melhores do que o esperado, com dados...
Abertura do mercado português A bolsa portuguesa está a ser negociada em terreno negativo esta manhã, apesar das valorizações...
Índices europeus seguem em terreno positivo Destaque para a publicação dos indicadores económicos do ZEW na Alemanha...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados hoje de forma mista. Nikkei ganhou 1,2%, S&P/ASX 200 manteve-se lateral,...
Desde o início de novembro, o ouro está com uma forte tendência de alta. Na semana passada houve um rompimento de uma zona de resistência...
