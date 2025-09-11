Bitcoin tenta manter o momentum de alta 📈
O mercado das criptomoedas registou uma melhoria no sentimento durante a última semana, com o Bitcoin a conseguir subir acima dos $21.000 e o Ethereum...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O relatório de resultados de Wall Street para o quarto trimestre de 2022 começou na semana passada com relatórios dos principais bancos...
O AUDJPY está a subir esta manhã, graças à fraqueza do iene japonês. O JPY é hoje uma das moedas do G10 com pior...
Abertura do mercado português A bolsa portuguesa abriu esta manhã em terreno positivo, mas a escala dos movimentos é muito pequena. A...
Índices europeus seguem mistos Feriado nos EUA Governador, Bailey do Banco de Inglaterra (BoE) irá testemunhar...
Índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados em terreno positivo esta madrugada. O S&P/ASX 200 valorizou 0,8%, Kospi...
A earnings season em Wall Street começou esta semana e os investidores receberão mais relatórios de empresas financeiras dos...
O USDJPY estendeu o seu recente movimento descendente e atingiu níveis não vistos desde o final de Maio de 2022, uma vez que a flexibilização...
