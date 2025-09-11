Ações da Ubisoft desvalorizam quase 20%
As acções da Ubisoft (UBI.FR), empresa francesa de jogos de vídeo, estão a cair quase 20%. O mau desempenho das acções...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
As acções da Ubisoft (UBI.FR), empresa francesa de jogos de vídeo, estão a cair quase 20%. O mau desempenho das acções...
As acções da Ubisoft (UBI.FR), empresa francesa de jogos de vídeo, estão a cair quase 20%. O mau desempenho das acções...
O iene japonês está a liderar os ganhos em relação às principais moedas. As valorizações no JPY estão...
O iene japonês está a liderar os ganhos em relação às principais moedas. As valorizações no JPY estão...
A bolsa portuguesa abriu esta manhã em terreno positivo, conseguindo contrariar as correções que os principais índices europeus...
A bolsa portuguesa abriu esta manhã em terreno positivo, conseguindo contrariar as correções que os principais índices europeus...
Índices europeus seguem de forma mista Investidores aguardam pelos dados sobre a inflação nos EUA às 13h30 Destaque...
Índices europeus seguem de forma mista Investidores aguardam pelos dados sobre a inflação nos EUA às 13h30 Destaque...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, com o Nasdaq a registar ganhos pelo quarto dia consecutivo. O Dow...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em terreno positivo, com o Nasdaq a registar ganhos pelo quarto dia consecutivo. O Dow...
As ações da CarMax (KMX.US) apagaram as perdas pré-mercado e estão a ser negociadas ligeiramente mais altas na quarta-feira,...
As ações da CarMax (KMX.US) apagaram as perdas pré-mercado e estão a ser negociadas ligeiramente mais altas na quarta-feira,...
O recuo visto em Wall Street no final da sessão de segunda-feira foi rapidamente apagado. Esta quarta-feira, o US100 disparou 1% em direção...
O recuo visto em Wall Street no final da sessão de segunda-feira foi rapidamente apagado. Esta quarta-feira, o US100 disparou 1% em direção...
O Credit Suisse lançou uma recomendação para o par USDJPY . O banco recomenda posiçoes curtas no par para os seguintes níveis: Entrada:...
O Credit Suisse lançou uma recomendação para o par USDJPY . O banco recomenda posiçoes curtas no par para os seguintes níveis: Entrada:...
As maiores instituições financeiras dos EUA divulgarão os seus resultados do quarto trimestre de 2022 na sexta-feira e no início...
As maiores instituições financeiras dos EUA divulgarão os seus resultados do quarto trimestre de 2022 na sexta-feira e no início...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador