BREAKING: O petróleo sobe ligeiramente após divulgação de dados Americanos
A publicação do relatório de hoje do Departamento de Energia dos EUA causou pequenos movimentos no mercado de petróleo. Os...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O euro continua a subir apoiado por outro conjunto de comentários hawkish de membros do BCE. Seguindo Schnabel e Villeroy, hoje Rehn juntou-se ao...
Os índices dos EUA arrancaram a negociação hoje em alta Tesla (TSLA.US) planeia expandir sua fábrica no Texas Salesforce...
As ações das companhias aéreas caíram ligeiramente no trading fora de horas na quarta-feira depois de uma falha informática...
O Euro é a moeda com melhor desempenho do G10 na quarta-feira, enquanto que o Frank suíço é a pior. O Euro continua a valorizar-se...
DAX um passo mais perto da barreira dos 15.000 pontos Os comentários de Powell impulsionaram os touros do mercado A atenção...
Os índices bolsistas europeus beneficiam do apetite pelo risco visto durante a sessão de ontem em Wall Street. DE30 quebrou acima...
Vários dados australianos para novembro foram divulgados durante a tranquila sessão asiática. Os dados acabaram por ser melhores do...
Índices europeus abriram em alta Relatório do DOE em observação após compilação massiva com os dados...
