Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
As ações da Virgin Orbit (VORB.US) continuam a ser negociadas sob pressão de baixa, elevando as perdas para quase 25%, em relação...
A libra britânica subiu ontem e atingiu máximos das últimas 3 semanas em relação ao dólar americano. A mudança...
A bolsa portuguesa abriu esta manhã em terreno positivo, mas com ganhos ligeiros. O sentimento de risk-on diminuiu durante a tarde da última...
Índices europeus abrem de forma mista Destaque para as declarações de Powell hoje às 14:00 Declarações...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem de forma mista. S&P 500 caiu 0,08%, Dow Jones caiu 0,34%, Nasdaq conseguiu registar...
O NATGAS está a recuperar, depois de ter testado os mínimos de 2021, perto dos $3,20 MMBtu durante a sessão de hoje. As recentes...
As principais bolsas da europeias e norte-americanas prolongaram os ganhos acentuados da semana anterior à medida que a economia chinesa volta a...
Índices dos EUA começaram as negociações de hoje em terreno positivo Ações da Bed Bath & Beyond Inc...
Esta segunda-feira está a ser marcada por uma forte recuperação do euro em relação ao dólar americano,...
