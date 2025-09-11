Dólar Australiano em foco
Fatos: O par AUDUSD está negociando abaixo da média móvel de 100 períodos no gráfico H1. O par rompeu...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Fatos: O par AUDUSD está negociando abaixo da média móvel de 100 períodos no gráfico H1. O par rompeu...
Resumo de Commodities – Petróleo, Gás Natural, Prata e Ouro (02.09.2025) Petróleo A ExxonMobil acredita que um preço...
Os futuros dos Estados Unidos operam em baixa nesta terça-feira, após os mercados acionários permanecerem fechados na segunda-feira...
O iene japonês é hoje a segunda moeda mais fraca do G10 (logo atrás da libra), perdendo cerca de 0,9% frente ao dólar. Essa...
CD Projekt (CDR.PL) permanece em correção, apesar de resultados sólidos do 2º trimestre de 2025 ❗ As ações da...
Zona do Euro – Dados de inflação (preliminar) para agosto: CPI (Índice de Preços ao Consumidor): 0,2% m/m; anterior...
📊 Zona do Euro – Dados de Inflação (estimativa rápida) de agosto CPI (Índice de Preços ao Consumidor): ▪️...
📉 Libra despenca com venda massiva de títulos do Reino Unido O par GBPUSD desabou fortemente após uma liquidação no mercado...
Setembro começou de forma inesperada com o retorno das questões comerciais e da turbulência em torno da decisão do tribunal...
Após a ausência de sessão em Wall Street ontem, os futuros dos índices dos EUA estão em queda em meio à renovada...
Os futuros dos índices norte-americanos avançaram cerca de 0,10% no primeiro dia da semana. A volatilidade do mercado permanece limitada,...
Observando o gráfico do ouro (GOLD) no intervalo D1, o preço ultrapassou na semana passada o nível de resistência-chave em US$...
Principais Publicações de Resultados Trimestrais de Empresas dos EUA – Semana de 02 a 04 de setembro de 2025 Terça-feira,...
No início de uma nova semana — e do primeiro dia de negociações de setembro — os futuros dos índices...
Preços do ouro e da prata disparam, alcançando máximas de muitos anos Os preços do ouro e da prata estão subindo...
Os futuros dos Estados Unidos se mantiveram estáveis após o Tribunal de Apelações confirmar que a maioria das tarifas impostas...
Fatos: O AUD/USD está sendo negociado acima das médias móveis exponenciais de 30 e 100 dias (EMA30 – roxo claro, EMA100...
As ações da Alibaba na bolsa de Hong Kong subiram hoje mais de 15%, registrando seu maior ganho diário desde março deste ano....
A divulgação de hoje dos dados do PMI de manufatura da zona do euro revelou resultados mais fortes do que o esperado. Embora os números...
O início de um novo mês parece favorecer os mercados acionários da Europa. Uma clara onda de otimismo retornou, apoiada por dados positivos...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador