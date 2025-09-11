ABERTURA DOS EUA: Mercado de trabalho forte impulsiona desempenho dos índices 📈
Os índices de Wall Street iniciam a sessão desta sexta-feira em alta, com ganhos entre 1,30% e 1,60%, impulsionados por dados sólidos...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Horário: 09h30 (GMT-3) Estados Unidos — Dados de Emprego referentes a abril Folha de Pagamento Não-Agrícola (NFP): Resultado:...
IPC Anual (Prévia) da Zona do Euro: 2,2% (Previsão: 2,1%; Anterior: 2,2%) IPC Mensal: 0,6% (Previsão: 0,5%; Anterior:...
Reação Potencial do Mercado: A divulgação do relatório de NFP (Non-Farm Payrolls) de abril pode ter um impacto significativo...
Fatos: O mercado implica 3,63 cortes de taxa nos EUA (60% de chance de um quarto corte de taxa no final de 2025). O RSI está atualmente...
04:15 AM (Brasília), Espanha - Dados do PMI de Abril: PMI de Manufatura HCOB Espanha: atual 48,1; previsão 50,0; anterior 49,5; 04:30...
RWE AG recebeu uma avaliação positiva da Redburn, que iniciou a cobertura com recomendação de “Compra” e preço-alvo...
O índice Nasdaq 100, fortemente concentrado em tecnologia e representado pelo US100, registrou ganhos moderados nesta sexta-feira, após os...
Calendário Econômico: CPI da Zona do Euro e Folha de Pagamento dos EUA em Foco O calendário econômico de hoje traz dados-chave...
Mercados asiáticos disparam com abertura da China para negociações comerciais, com o índice Hang Seng liderando os ganhos,...
A Microsoft divulgou os resultados financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025, superando significativamente as expectativas dos analistas...
Queda em Wall Street com PIB em contração, lucros decepcionantes e preocupações macroeconômicas globais 📉 Wall Street...
Vendas modestas e forte queda nos lucros pressionam o plano Back to Starbucks A Starbucks divulgou resultados financeiros referentes ao segundo trimestre...
Os preços do petróleo despencaram para o nível mais baixo em quatro anos, com o contrato West Texas Intermediate (OIL.WTI) caindo...
Em 2025, o mercado financeiro norte-americano opera entre dados econômicos enfraquecidos e uma narrativa política cada vez mais dominante....
Estados Unidos – Dados da EIA: Estoques de petróleo bruto: -2,696 milhões (previsão: -0,579 milhão; anterior:...
Horário: 12h00 (Horário de Brasília) Estados Unidos — Dados de inflação de março: Índice...
As ações da Super Micro Computer despencaram após resultados preliminares do terceiro trimestre abaixo do esperado As ações...
