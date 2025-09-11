Dados do ISM nos EUA acabam de ser divulgados!
O PMI referente ao setor dos serviços compilado pelo ISM acabou de ser publicado às 15h00. Os dados acabaram por ficar abaixo das projeções...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
https://youtube.com/live/pFxJMKghqCI?feature=share
Dados sobre o mercado de trabalho: +104k, consenso foi de +8k (anterior +10.1k) Taxa de Desemprego 5%, consenso 5,2%, anterior 5,1% Emprego a tempo...
NFP aumentam +223k, o consenso era de +200k Taxa de desemprego 3,5%, consenso 3,7%, anterior 3,6% (revisto de 3,7%) Crescimento Salarial Anual 4,6%,...
USD ganha, US100 cai antes do relatório do NFP O consenso vê +200k empregos O relatório é crucial para a Reserva...
Desempenho dos índices em Wall Street pressionam o DE30 Os compradores voltam a aproximar-se de uma importante zona de resistência Ações...
A bolsa portuguesa está hoje a subir mais de 0,2%. Os índices europeus continuam a ter um desempenho superior aos pares norte-americanos. Entre...
Relatório do NFP em destaque Investidores atentos também aos dados do ISM sobre o setor dos serviços e aos dados sobre...
Os mercados dos EUA terminaram em terreno negativo na sessão de quinta-feira com o Dow Jones a cair mais de 1,02%, o S&P500 com quedas superiores...
