Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A publicação do relatório do Departamento de Energia sobre os inventários de petróleo nos EUA causaram alguma volatilidade...
A US Energy Information Administration informou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural diminuiu em -221 mil milhões de pés...
O PMI sobre o setor dos serviços do S&P Global foi revisto para 44,70 em Dezembro, a partir de uma leitura preliminar de 44,40, acima das...
Esther George, responsável pelo Fed de Kansas City, falou sobre política monetária e a economia dos EUA: Os riscos para...
Os investidores têm estado concentrados em dois eventos esta semana. O primeiro foi divulgado ontem, as minutas da FOMC, que acabaram por se...
As acções da Standard Chartered (STAN.UK) estão hoje a subir mais de 10%. As acções surgiram com a notícia de...
O índice alemão continua a dar sinais de resiliência, apesar das pressões registadas pelos pares norte-americanos. Gráfico...
Cerca de 204 mil novos americanos inscreveram-se para receberem os subsídios de desemprego na semana que terminou a 31 de Dezembro, ficando...
O relatório sobre o o emprego do ADP para Dezembro, que serve para antecipar os dados de amanhã do NFP, foi publicado hoje às 13:15....
