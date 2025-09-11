PRÉ-ABERTURA DO MERCADO - 05/01/2023
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão desta quinta-feira está a ser marcada por um sentimento misto entre os principais índices, na sequência da publicação...
As minutas da última reunião da FOMC divulgadas ontem acabaram por se revelar hawkish, com o documento a assinalar que os decisores de política...
A bolsa portuguesa está hoje a subir mais de 0,2%, apesar da sessão mista que está a ser marcada esta manhã entre os principais...
Índices europeus recuam esta manhã Espera-se que o relatório do ADP apresente um aumento de 150 mil novos empregos em...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo, apesar das reações em baixa nos mercados...
As acções da Microsoft (MSFT.US) caíram mais de 5,0% esta quarta-feira depois do UBS ter revisto em baixa as recomendações...
Hoje às 19:00 horas será publicada as minutas da última reunião de Dezembro da FOMC. O Fed aumentou as taxas de...
Os índices dos EUA iniciaram hoje o em alta Fabrico do ISM às 15:00 pm GMT Minutas da FOMC às 19:00 pm GMT Salesforce...
