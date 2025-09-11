PRÉ-ABERTURA DO MERCADO - 03/01/2023
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
13h00 - Alemanha, inflação segundo o IPC para Dezembro. Actual: 9,6% YoY. Previsão: 9,1% YoY. Anterior: 10,0% YoY O relatório,...
13h00 - Alemanha, inflação segundo o IPC para Dezembro. Actual: 9,6% YoY. Previsão: 9,1% YoY. Anterior: 10,0% YoY O relatório,...
A sessão de terça-feira está a ser marcada pela continuação dos ganhos registados na última sessão pelos...
A sessão de terça-feira está a ser marcada pela continuação dos ganhos registados na última sessão pelos...
Os índices bolsistas europeus e os futuros norte-americanos apagaram parte dos ganhos desta manhã. Os ganhos inicias foram impulsionados...
Os índices bolsistas europeus e os futuros norte-americanos apagaram parte dos ganhos desta manhã. Os ganhos inicias foram impulsionados...
As ações da Meta Platforms, em 2022 tiveram o seu pior ano de mercado de acções até à data. Ao longo do...
As ações da Meta Platforms, em 2022 tiveram o seu pior ano de mercado de acções até à data. Ao longo do...
O ouro continua a recuperar no início deste novo ano. Os metais preciosos têm vindo a beneficiar da fraqueza do USD, apesar do dólar...
O ouro continua a recuperar no início deste novo ano. Os metais preciosos têm vindo a beneficiar da fraqueza do USD, apesar do dólar...
Os índices bolsistas europeus estão hoje a subir mais de 1%. O índice do Reino Unido, FTSE 100 (UK100) regista o melhor desempenho...
Os índices bolsistas europeus estão hoje a subir mais de 1%. O índice do Reino Unido, FTSE 100 (UK100) regista o melhor desempenho...
Índices europeus prolongam os ganhos da última sessão Taxa de inflação na Alemanha será publicada...
Índices europeus prolongam os ganhos da última sessão Taxa de inflação na Alemanha será publicada...
Os preços do gás natural nos Estados Unidos, Ásia e Europa estão a prolongar as quedas no início deste novo ano. O movimento...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador