❗ NATGAS volta a cair 9%!
Os preços do gás natural nos Estados Unidos, Ásia e Europa estão a prolongar as quedas no início deste novo ano. O movimento...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os preços do gás natural nos Estados Unidos, Ásia e Europa estão a prolongar as quedas no início deste novo ano. O movimento...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista - S&P/ASX 200 caiu 1,3%, Kospi caiu 0,3%, Nifty...
Os índices da Ásia-Pacífico estiveram a ser negociados de forma mista - S&P/ASX 200 caiu 1,3%, Kospi caiu 0,3%, Nifty...
A Airbus (AIR.DE) iniciou conversações preliminares para assumir uma participação minoritária na unidade de ciber-segurança...
A Airbus (AIR.DE) iniciou conversações preliminares para assumir uma participação minoritária na unidade de ciber-segurança...
Esta semana, não perca: 3ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
Esta semana, não perca: 3ª a 5ª feira - 15:00 - ANÁLISE DO MERCADO NORTE-AMERICANO O maior mercado mundial em análise...
O mercado de criptomoedas está começando o ano com um humor melhor, o Bitcoin defendeu o nível de $ 16.500. No entanto, dado que os...
O mercado de criptomoedas está começando o ano com um humor melhor, o Bitcoin defendeu o nível de $ 16.500. No entanto, dado que os...
A primeira sessão de 2023 traz uma melhoria no sentimento dos investidores, que decidiram fazer compras pós-Natal. No calendário...
A primeira sessão de 2023 traz uma melhoria no sentimento dos investidores, que decidiram fazer compras pós-Natal. No calendário...
O sentimento em relação ao mercado das criptomoedas está a melhorar esta segunda-feira. A Litecoin é uma das criptos com melhor...
O sentimento em relação ao mercado das criptomoedas está a melhorar esta segunda-feira. A Litecoin é uma das criptos com melhor...
O iene japonês recuperou ligeiramente na terça-feira contra as principais moedas depois de a imprensa ter relatado que o Banco do Japão...
O iene japonês recuperou ligeiramente na terça-feira contra as principais moedas depois de a imprensa ter relatado que o Banco do Japão...
O primeiro dia de negociações desta manhã e deste ano está a ser marcado por um sentimento francamente positivo entre os principais...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador