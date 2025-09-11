Calendáro económico: Destaque para as publicações dos índices PMIs na Europa
Índices europeus seguem em terreno positivo Bolsas nos EUA, Reino Unido e Canadá permanecerão encerradas hoje Publicação...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os índices asiáticos estiveram a ser negociados de forma mista esta segunda-feira. A maioria das principais bolsas da região...
Vitalik Buterin, cocriador da segunda e maior criptomoeda Ethereum, postou no Twitter ontem afirmando que o potencial da blockchain da criptomoeda Solana...
A última sessão de negociação em Wall Street, em 2022, começa com quedas nas cotações das maiores bolsas...
As acções do fabricante de automóveis eléctricos Lucid (LCID.US) estão a negociar quase 30% abaixo dos níveis...
A sessão de sexta-feira está a ser marcada pelo retomar das quedas nos principais índices europeus, sendo que os futuros norte-americanos...
As acções da Mesa Air (MESA.US) estão a cair fortemente durante o premarket, depois de a transportadora regional ter registado uma...
A CNBC TV avançou, citando fontes governamentais, que a Apple (AAPL.US) quer que a BYD Electronics da China possa entrar numa joint-venture com...
O dólar canadiano recuperou em relação ao dólar americano durante esta sessão. Alguns analistas esperam que uma...
O último dia de negociações deste ano está a ser marcado pelo retomar das quedas nos principais índices europeus....
