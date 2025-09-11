O par NZD-JPY em foco (30.04.2025)
Fatos: Uma tendência de alta está em vigor desde 9 de abril O preço voltou a subir após respeitar o suporte...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Fatos: Uma tendência de alta está em vigor desde 9 de abril O preço voltou a subir após respeitar o suporte...
Horário de Brasília (GMT-3): 10h30 – Estados Unidos – Dados do PIB (1º trimestre): PIB (1T): -0,3% T/T Previsão:...
Horário de Brasília (GMT-3): 10h15 – Estados Unidos – Dados de Emprego de Abril: Variação do Emprego no...
Alemanha – Dados de Inflação de Abril: IHPC (HICP) da Alemanha (mensal): 0,5% (previsão: 0,4%; anterior: 0,4%) IHPC...
Tanto o S&P 500 quanto o Dow Jones registraram sua sexta alta consecutiva, em um contexto em que as tarifas continuaram sendo o foco das atenções....
Relatório de Emprego ADP será divulgado hoje às 13:15 BST O consenso do mercado aponta para uma leve queda no emprego do setor...
Hoje, o par EUR/USD está sendo negociado em torno de US$ 1,1395–US$ 1,1400, com uma queda modesta de 0,10%. O par acumulou alta de 5,10% em...
07:00 AM BST, Zona do Euro – Dados do PIB: PIB (1º trimestre) – Ano a ano (YoY): Atual: 1,2% Previsão:...
04h45 (horário de Brasília) – França – Dados preliminares de inflação de abril: IHPC francês...
Hoje, receberemos vários relatórios macroeconômicos importantes dos EUA. Entre eles estão o relatório de inflação...
04:00 AM BST, Alemanha – Dados de Vendas no Varejo para março: Vendas no Varejo na Alemanha: atual -0,2% M/M; previsão -0,4%...
_______________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta...
Na primeira parte do dia na região Ásia-Pacífico, observamos movimentos modestos nos índices acionários. No mercado...
Na primeira parte do dia na região Ásia-Pacífico, observamos movimentos modestos nos índices acionários. No mercado...
Os índices dos EUA estão registrando ganhos modestos hoje, apoiados pela esperança de uma conclusão positiva para a questão...
A PayPal divulgou resultados sólidos para o primeiro trimestre de 2025. Um início forte de ano impulsionou as ações da empresa...
Os futuros dos EUA operam com leves altas, recuperando-se após uma forte queda inicial liderada pelo setor de tecnologia. A pressão sobre...
Às vezes, o mercado envia sinais claros. Mas outras vezes, como agora, seus movimentos parecem sussurrar mensagens contraditórias. O preço...
O par EUR-USD apresentou leve alta após a publicação dos dados do relatório JOLTS de março, que indicaram aberturas...
A China suspendeu a tarifa de 125% sobre as importações de etano dos Estados Unidos, imposta no início deste mês, segundo duas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador