Oportunidade de negociação - Petróleo
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do NATGAS caíram fortemente esta quarta-feira, apesar da produção de gás na região de Appalachian,...
O iene japonês é a moeda com pior desempenho entre os majors esta quarta-feira. O fraco desempenho da moeda surge na sequência das opiniões...
Índices europeus recuam ligeiramente Relatório do API sobre os inventários de petróleo Índice industrial...
Os índices norte-americanos retomaram as quedas durante a última sessão. O S&P 500 caiu 0,41%, o Dow Jones conseguiu...
O preço do ouro está hoje a subir mais de 1,2%, depois dos compradores terem conseguido ultrapassar acima da marca dos 1.800 dólares,...
Índices norte-americanos retomam as perdas esta terça-feira Ações da Tesla desvalorizam perto de 6% esta sessão O...
O abrandamento da produção na fábrica de Xangai que começou este mês será prolongado, de acordo com o documento...
O par USDJPY recuperou das perdas iniciais e está a valorizar, à medida que os investidores digerem novos números que mostraram...
