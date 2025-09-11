NATGAS pressionado apesar do aumento do consumo
Os preços do gás natural nos EUA têm vindo a descer significativamente nos últimos dias. A NATGAS caiu abaixo dos $5 por MMBTu...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Pacote de dados para Novembro: - Manchete: Inflação PCE: 5,5% YoY vs 5,6% YoY esperado (6,0% YoY anteriormente) - Inflação...
Revisão do PIB em Wall Street A publicação final do relatório do PIB dos EUA para o terceiro trimestre de 2022 registou...
Índices bolsistas europeus apagam os ganhos iniciais DE30 devoluções acima de 14000 pts BMW Group (BMW.DE) expande a cooperação...
Os preços da Natgas continuam a descer mesmo apesar das crescentes preocupações de abastecimento. Previsões meteorológicas...
O par USDCAD pode sofrer hoje uma volatilidade elevada por volta das 13:30 GMT, uma vez que vários conjuntos de dados interessantes de ambas as...
Índices europeus estabelecidos para abertura plana Inflação PCE dos EUA para Novembro EUA Dados pessoais sobre rendimentos...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem mais baixos, contudo conseguiram apagar uma grande parte das perdas iniciais....
Os índices europeus eliminaram os ganhos iniciais e terminaram a sessão muito mais baixos, com o DAX a descer 1,39%, após o...
