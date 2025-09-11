Resumo diário: A aversão ao risco domina após revisão do PIB dos EUA
Os índices europeus eliminaram os ganhos iniciais e terminaram a sessão muito mais baixos, com o DAX a descer 1,39%, após o...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Os índices europeus eliminaram os ganhos iniciais e terminaram a sessão muito mais baixos, com o DAX a descer 1,39%, após o...
As vendas em Wall Street intensificam-se na sequência de um lote de dados económicos optimistas reforçou os argumentos a favor de um...
As vendas em Wall Street intensificam-se na sequência de um lote de dados económicos optimistas reforçou os argumentos a favor de um...
As acções da Tesla (TSLA.US) continuam em queda livre, caindo mais de 7,0% durante a sessão de hoje e alguns analistas assinalam que...
As acções da Tesla (TSLA.US) continuam em queda livre, caindo mais de 7,0% durante a sessão de hoje e alguns analistas assinalam que...
As acções do maior concessionário de automóveis usados dos EUA, CarMax (KMX.US) reagiram em baixa, após a...
As acções do maior concessionário de automóveis usados dos EUA, CarMax (KMX.US) reagiram em baixa, após a...
A Energy Information Administration (EIA) publicou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural diminuiu em -87 mil milhões de...
A Energy Information Administration (EIA) publicou hoje que o fornecimento doméstico de gás natural diminuiu em -87 mil milhões de...
Os principais índices em Wall Street voltaram a entrar em sell-off esta sessão, na sequência da publicação dos dados...
Os principais índices em Wall Street voltaram a entrar em sell-off esta sessão, na sequência da publicação dos dados...
Vários dados sobre a economia americana referentes ao terceiro trimestre de 2022 foram conhecidos hoje às 13h30. As atenções...
Vários dados sobre a economia americana referentes ao terceiro trimestre de 2022 foram conhecidos hoje às 13h30. As atenções...
Índices europeus voltam a recuar DE30 recua depois de ter testado as médias móveis de 50 e 200 períodos Rheinmetall...
Índices europeus voltam a recuar DE30 recua depois de ter testado as médias móveis de 50 e 200 períodos Rheinmetall...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador