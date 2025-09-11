Última hora: CBRT decide manter as taxas de juro inalteradas
O Banco Central da República da Turquia anunciou hoje às 11:00 horas a sua última decisão de 2022 referente às...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A sessão de hoje está a ser marcada por uma melhoria no sentimento do mercado, com os índices europeus a serem negociados em alta....
O Banco Central da República da Turquia irá anunciar hoje a sua última decisão deste ano sobre as taxas de juro às...
Índices europeus seguem em terreno positivo Espera-se que o CBRT mantenha as taxas de juro inalteradas Publicação...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem em terreno positivo, com todos os principais índices de Wall...
As acções da Swatch Group (UHR.CH), estão hoje a subir 2,5%. Estarão os investidores a começar lentamente a avaliar...
Acabam de sair os dados sobre o relatório do Departamento de Energia dos EUA, que estão a ter impacto nos preços do petróleo. Os...
O índice que mede a Confiança dos Consumidores realizado pelo Conference Board (CB) aumentou para 108,3 em Dezembro, em comparação...
Os índices europeus começaram a recuperar durante a sessão de ontem, mas é hoje que os índices estão a registar...
Apesar da volatilidade relativamente baixa, os vendedores conseguiram quebrar abaixo da zona de suporte marcada pelos 1,2150, que coincide também...
