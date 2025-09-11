Ações da Nike valorizam 12% durante o "pre-market" 📈
A Nike (NKE.US) apresentou ontem os seus resultados trimestrais que acabaram por surpreender pela positiva. As receitas e ganhos por acção...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Nike (NKE.US) apresentou ontem os seus resultados trimestrais que acabaram por surpreender pela positiva. As receitas e ganhos por acção...
De acordo com relatórios do portal Electrek, Tesla vai suspender o emprego e prepara-se para uma nova vaga de despedimentos devido às...
A inflação anual no Canadá desceu para 6,8% YoY em Novembro, de 6,9% em Outubro, acima das expectativas do mercado de 6,6%. Ainda...
índices europeus seguem em terreno positivo esta quarta-feira DE30 testa os níveis de Fibonacci nos 50% junto da marca dos...
A decisão de ontem do BoJ de alargar o intervalo de negociação das yields a 10 anos foi uma decisão considerada hawkish pelo...
Índices europeus seguem em terreno positivo esta manhã Espera-se que a inflação no Canadá abrande e passe...
Os índices dos EUA conseguiram recuperar as quedas iniciais da sessão e terminaram em terreno positivo. O S&P 500 ganhou 0,10%,...
Os preços do NATGAS voltaram a recuar mais de 8,0% durante esta sessão, uma vez que as perspectivas sobre as previsões meteorológicas...
