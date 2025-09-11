NATGAS prolonga as perdas
Os preços do NATGAS voltaram a recuar mais de 8,0% durante esta sessão, uma vez que as perspectivas sobre as previsões meteorológicas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Os preços do NATGAS voltaram a recuar mais de 8,0% durante esta sessão, uma vez que as perspectivas sobre as previsões meteorológicas...
USDJPY prolongar as perdas provocadas pela recente decisão do BoJ. O par caiu quase 600 pips apenas esta sessão e, se o...
Índices dos EUA lançaram hoje o comércio a dinheiro ligeiramente mais baixo O stock de Lucid (LCID.US) sobe depois de angariar...
Aston Martin (AML.UK) proprietário parcial e investidor bilionário Lawrence Stroll aumentou a sua participação para bloquear...
O preço da prata subiu acentuadamente na terça-feira e está a aproximar-se de um pico de oito meses à medida que os investidores...
O preço da Filecoin tem vindo a cair nos últimos dias, à medida que os investidores se questionam em relação à...
Petróleo (oil) O Citigroup espera que a procura de petróleo aumente em apenas 1,3 milhões de barris por dia em 2023, com a oferta...
Os dados dos gasodutos nos EUA mostraram que o terminal Freeport está a começar a fornecer gás, o que significa que é...
Os dados sobre as vendas a retalho do Canadá para Outubro foram divulgados às 13:30. O relatório acabou por se revelar misto,...
A sessão de ontem acabou por ficar marcada pelo fim dos dois dias de quedas que a bolsa portuguesa tinha vindo a registar. No entanto, esta manhã...
