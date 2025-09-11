ABERTURA DOS EUA: Big Tech recua após comentários de Leavitt, porta-voz da Casa Branca
Os mercados dos EUA abriram em queda nesta terça-feira, à medida que o sentimento em torno das ações de grandes empresas de...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Novo Nordisk anunciou uma parceria com a Hims & Hers, uma plataforma de telemedicina que oferece, entre outros serviços, a venda de medicamentos....
A Coca-Cola divulgou resultados mistos para o primeiro trimestre nesta terça-feira, com o lucro ligeiramente acima das expectativas dos analistas,...
O dólar canadense (CAD) está entre as moedas mais fortes do G-10 hoje, após as eleições federais no Canadá realizadas...
Situação geral do mercado: Os índices europeus estão em alta durante a sessão desta terça-feira. O índice...
Reação no pré-mercado: As ações da United Parcel Service Inc. subiram 4,5% no pré-mercado nesta terça-feira,...
_______________ O conteúdo aqui disponibilizado não constitui ou deve ser considerado conselho, recomendação, oferta...
Fatos: A formação Head and Shoulders apareceu no intervalo H4. O OIL está sendo negociado abaixo da média...
A Mastercard lançou uma estrutura global abrangente para transações com stablecoins, permitindo que consumidores gastem e comerciantes...
04:00 – Espanha – Dados de Inflação (abril): Núcleo do CPI: atual 2,4% YoY; anterior 2,0% YoY CPI espanhol:...
O calendário macroeconômico de hoje apresenta um volume um pouco maior de publicações programadas. Teremos diversos relatórios...
Resultados das eleições no Canadá — O Partido Liberal de Mark Carney venceu as eleições no Canadá, mas...
Os mercados recuaram após a alta da semana passada, com o S&P 500 caindo 0,6% e o Nasdaq 100 recuando 1,1%, encerrando uma sequência...
Os futuros das ações dos Estados Unidos registraram movimentos marginais após um fim de semana sem indicadores macroeconômicos...
O índice de atividade empresarial geral da manufatura do Dallas FED caiu para -35,8 em abril, ante -16,3 em março. O índice econômico...
Os mercados dos EUA iniciam a semana com ganhos moderados após autoridades da Casa Branca anunciarem que muitos parceiros comerciais iniciaram negociações...
As ações da Domino's Pizza Inc. (DPZ) caíram 2,2% nas negociações antes da abertura do mercado nesta segunda-feira,...
Situação geral do mercado: Os mercados retomam as negociações após o fim de semana, com viés positivo. Os...
Estamos começando a semana em um clima relativamente calmo. Nenhum grande relatório macroeconômico está programado para hoje....
