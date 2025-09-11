Última-hora: US500 acelera perdas depois dos comentários de Daly da FED
Todos os principais índices de Wall Street continuam a descer à medida que os comerciantes continuam preocupados com o abrandamento económico...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Todos os principais índices de Wall Street continuam a descer à medida que os comerciantes continuam preocupados com o abrandamento económico...
As criptomoedas estão hoje a sofrer fortes quedas, depois da empresa de contabilidade Mazars, que recentemente criou um relatório sobre as...
As criptomoedas estão hoje a sofrer fortes quedas, depois da empresa de contabilidade Mazars, que recentemente criou um relatório sobre as...
Os mercados financeiros mundiais dirigem-se para o final de uma semana selvagem durante a qual os principais bancos centrais, nomeadamente o Fed e o BCE,...
Os mercados financeiros mundiais dirigem-se para o final de uma semana selvagem durante a qual os principais bancos centrais, nomeadamente o Fed e o BCE,...
Os índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje em baixa US100 abaixo do suporte principal Meta Platforms (META.US) aumenta...
Os índices dos EUA iniciaram a negociação de hoje em baixa US100 abaixo do suporte principal Meta Platforms (META.US) aumenta...
O S&P Global US Manufacturing PMI caiu para 46,2 em dezembro de 47,7 em novembro, bem abaixo das previsões do mercado de 47,7 estimativas...
O S&P Global US Manufacturing PMI caiu para 46,2 em dezembro de 47,7 em novembro, bem abaixo das previsões do mercado de 47,7 estimativas...
Um inquérito do Banco da Inglaterra com participantes do mercado indicou yields em gilts de 10 anos nos 3,5% no final de junho de 2023...
Um inquérito do Banco da Inglaterra com participantes do mercado indicou yields em gilts de 10 anos nos 3,5% no final de junho de 2023...
Os preços do gás nos EUA continuam a cair depois que os compradores falharam em quebrar acima da resistência chave no nível...
Os preços do gás nos EUA continuam a cair depois que os compradores falharam em quebrar acima da resistência chave no nível...
As acções da Planet Labs (PL.US), um dos principais fornecedores de dados e imagens de satélite, estão a valorizar quase 11%...
As acções da Planet Labs (PL.US), um dos principais fornecedores de dados e imagens de satélite, estão a valorizar quase 11%...
Graças ao avanço na biotecnologia feito por dois investigadores galardoados com o Prémio Nobel em 2020, em breve será possível...
Graças ao avanço na biotecnologia feito por dois investigadores galardoados com o Prémio Nobel em 2020, em breve será possível...
As acções da Maxar Technologies (MAXR.US) dispararam mais de 100%, durante o premarket, após os rumores que dão conta de uma...
As acções da Maxar Technologies (MAXR.US) dispararam mais de 100%, durante o premarket, após os rumores que dão conta de uma...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador