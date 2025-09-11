MTU AeroEngines entregará motores para os próximos jactos militares na Europa
A França assinou um contrato para a próxima fase de desenvolvimento da próxima geração do programa europeu de jactos...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A França assinou um contrato para a próxima fase de desenvolvimento da próxima geração do programa europeu de jactos...
A França assinou um contrato para a próxima fase de desenvolvimento da próxima geração do programa europeu de jactos...
A conferência de ontem do BCE e a postura de Christine Lagarde surpreendeu os mercados, que não esperavam que o BCE, até agora conservador...
A conferência de ontem do BCE e a postura de Christine Lagarde surpreendeu os mercados, que não esperavam que o BCE, até agora conservador...
A última sessão de negociação desta semana está a ser marcada por novas quedas no índice Alemão - DAX....
A última sessão de negociação desta semana está a ser marcada por novas quedas no índice Alemão - DAX....
A postura hawkish do Fed tem colocado pressão sobre os principais índices mundiais e esta pressão foi reforçada após...
A postura hawkish do Fed tem colocado pressão sobre os principais índices mundiais e esta pressão foi reforçada após...
Índices europeus voltam a recuar Destaque para a publicação dos índices PMIs na Europa e EUA Declarações...
Índices europeus voltam a recuar Destaque para a publicação dos índices PMIs na Europa e EUA Declarações...
Os índices PMI para Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados esta manhã às 8:15 e 8:30 , respectivamente. Os dados...
Os índices PMI para Dezembro de França e da Alemanha foram divulgados esta manhã às 8:15 e 8:30 , respectivamente. Os dados...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com fortes quedas, à medida que as pressões pós-FOMC...
Os índices dos EUA terminaram as negociações de ontem com fortes quedas, à medida que as pressões pós-FOMC...
Parecia que a reunião de hoje do BCE não traria surpresas e ficaria basicamente ensombrada pela Reserva Federal ou mesmo pelo SNB. Embora...
Parecia que a reunião de hoje do BCE não traria surpresas e ficaria basicamente ensombrada pela Reserva Federal ou mesmo pelo SNB. Embora...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador