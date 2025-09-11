Última-hora: USD cai depois das vendas a retalho sairem abaixo do esperado
O relatório de vendas a retalho nos EUA de novembro foi divulgado às 13h30 GMT de hoje. Os dados acabaram por ser uma decepção...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
O relatório de vendas a retalho nos EUA de novembro foi divulgado às 13h30 GMT de hoje. Os dados acabaram por ser uma decepção...
O relatório de vendas a retalho nos EUA de novembro foi divulgado às 13h30 GMT de hoje. Os dados acabaram por ser uma decepção...
O BCE elevou as taxas de juros em 50 bps durante a reunião de dezembro, que é o quarto aumento de taxa, após duas altas consecutivas...
O BCE elevou as taxas de juros em 50 bps durante a reunião de dezembro, que é o quarto aumento de taxa, após duas altas consecutivas...
O maior produtor mundial de urânio, Kazatomprom do Cazaquistão (KAP.UK) cotado na Bolsa de Londres na semana passada anunciou que o primeiro...
O maior produtor mundial de urânio, Kazatomprom do Cazaquistão (KAP.UK) cotado na Bolsa de Londres na semana passada anunciou que o primeiro...
O BCE elevou a sua taxa básica de juros em 50 bps para 2,50%, conforme amplamente esperado. No entanto, o BCE informa que está claramente...
O BCE elevou a sua taxa básica de juros em 50 bps para 2,50%, conforme amplamente esperado. No entanto, o BCE informa que está claramente...
O BCE anunciará a sua próxima decisão de política monetária hoje às 13:15h GMT. Para além da decisão...
O BCE anunciará a sua próxima decisão de política monetária hoje às 13:15h GMT. Para além da decisão...
O Banco de Inglaterra anunciou uma decisão de política monetária às 12:00 pm GMT. O Banco Central aumentou a sua taxa de juro...
O Banco de Inglaterra anunciou uma decisão de política monetária às 12:00 pm GMT. O Banco Central aumentou a sua taxa de juro...
A sessão alemã de quinta-feira traz quedas nas avaliações das ações que compõem o índice...
A sessão alemã de quinta-feira traz quedas nas avaliações das ações que compõem o índice...
O Swiss National Bank anunciou sua decisão de política monetária às 8h30 GMT e não ofereceu nenhuma surpresa. As taxas...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador