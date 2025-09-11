Última-hora: SNB sobe a taxa em 50 pb
O Swiss National Bank anunciou sua decisão de política monetária às 8h30 GMT e não ofereceu nenhuma surpresa. As taxas...
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Banco Nacional Suíço já anunciou um aumento de 50 pb nas taxas, mas há mais 2 grandes bancos centrais, que também...
Índices europeus estabelecidos para abertura inferior Decisões de taxas do SNB, Norges Bank, BoE e BCE Dados das vendas...
Os índices dos EUA terminaram ontem as negociações em baixa, na sequência de um Fed hawkish. Enquanto a subida da taxa...
A FOMC decidiu aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, para um intervalo de 4,25-4,50%, o que foi uma decisão em linha com as expectativas...
A decisão da taxa FOMC acabou por estar em linha com as expectativas do mercado - o banco central dos EUA conseguiu um aumento da taxa de 50 bp...
A FOMC anunciou sua mais recente decisão de política monetária hoje às 19:00 GMT e se mostrou em linha com as expectativas...
Os ganhos em criptomoedas continuam no dia de hoje com os mercados financeiros mundiais em geral a estarem numa posição de risco antes...
Os resultados das células CAR-T modificadas com a tecnologia de edição genética CRISPR Therapeutics (CRSP.US) de acordo com...
Os índices de Wall Street baseiam-se nos ganhos de ontem, à medida que a decisão da taxa FOMC se torna grande. Todos os principais...
