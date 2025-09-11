ÚYltima-hora: Petróleo cai após inventários massivos nos EUA
O relatório oficial do governo sobre os stocks de petróleo dos EUA acaba de ser divulgado. Embora o relatório da API divulgado ontem...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
A Drive Shack (DS.US) é uma das ações dos EUA com pior desempenho hoje, com o preço das ações da empresa a caírem mais...
Índices americanos iniciam a sessão pouco alterados US100 mantém o intervalo de negociação anterior depois...
As criptomoedas aguardam a decisão do Fed sobre as taxas de juro. Este ano, as conferências de imprensa da Reserva Federal provocaram...
Wizz Air (WIZZ.UK) As companhias aéreas lowcost são sobrecarregadas pelo risco de um abrandamento económico e pela resultante...
A sessão de quarta-feira na bolsa de valores alemã traz quedas moderadas no índice DAX. A atenção dos investidores está...
O índice do dólar caiu abaixo de 104 na quarta-feira, depois de cair durante a noite, com a leitura mais baixa da inflação...
Índices europeus abriram em alta Decisão da taxa Fed às 19:00 pm GMT Relatório do DOE sobre inventários...
