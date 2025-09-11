Calendário económico - todos os olhos postos na Fed
Índices europeus abriram em alta Decisão da taxa Fed às 19:00 pm GMT Relatório do DOE sobre inventários...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Índices europeus abriram em alta Decisão da taxa Fed às 19:00 pm GMT Relatório do DOE sobre inventários...
O par GBPUSD recuou ligeiramente hoje à medida que ostraders digeriram os últimos dados económicos da Grã-Bretanha. O relatório...
O par GBPUSD recuou ligeiramente hoje à medida que ostraders digeriram os últimos dados económicos da Grã-Bretanha. O relatório...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta, mas apagaram a maior parte dos ganhos iniciais. O S&P 500 ganhou 0,73%,...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta, mas apagaram a maior parte dos ganhos iniciais. O S&P 500 ganhou 0,73%,...
Os levantamentos da exchange Binance estão a aumentar. De acordo com dados anteriores da plataforma de análise Nansen, a Binance...
Os levantamentos da exchange Binance estão a aumentar. De acordo com dados anteriores da plataforma de análise Nansen, a Binance...
Apesar do sentimento negativo causado pela falência da bolsa FTX e da situação pouco clara da sua principal concorrente, a Binance,...
Apesar do sentimento negativo causado pela falência da bolsa FTX e da situação pouco clara da sua principal concorrente, a Binance,...
Os preços do petróleo subiram cerca de 3,0% na terça-feira, com os dados do IPC mais fracos do que o esperado e o crescente otimismo...
Os preços do petróleo subiram cerca de 3,0% na terça-feira, com os dados do IPC mais fracos do que o esperado e o crescente otimismo...
Os preços do NATGAS subiram acentuadamente na terça-feira, após um conjunto de novas previsões meteorológicas que indicam...
Os preços do NATGAS subiram acentuadamente na terça-feira, após um conjunto de novas previsões meteorológicas que indicam...
As ações da Moderna (MRNA.US) subiram 25% hoje, depois que os resultados de uma nova vacina de mRNA mostraram-se promissores em um...
As ações da Moderna (MRNA.US) subiram 25% hoje, depois que os resultados de uma nova vacina de mRNA mostraram-se promissores em um...
O Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda tomar uma posição longa no...
O Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda tomar uma posição longa no...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador