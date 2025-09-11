Dax Alemão: Ações europeias sobem no início da semana 📈
Situação geral do mercado: Os mercados retomam as negociações após o fim de semana, com viés positivo. Os...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
Situação geral do mercado: Os mercados retomam as negociações após o fim de semana, com viés positivo. Os...
Estamos começando a semana em um clima relativamente calmo. Nenhum grande relatório macroeconômico está programado para hoje....
No início da nova semana, observamos movimentos modestos nos mercados financeiros. No mercado chinês, as variações nos índices...
A desescalada na guerra comercial tem sido um dos principais motores das flutuações do mercado nesta semana. Embora as esperanças...
Os preços do ouro (GOLD) vêm recuando desde que o metal testou a região dos US$ 3.500 por onça. A sessão de hoje traz...
Investidores da Tesla reagiram com entusiasmo às notícias de que o presidente Donald Trump decidiu flexibilizar as regulamentações...
As ações da Intel (INTC.US) caem 6,5% após a empresa divulgar projeções decepcionantes para o segundo trimestre de 2025,...
O sentimento entre os índices de ações dos EUA está misto nesta sexta-feira. O Nasdaq 100 luta para voltar ao campo positivo,...
As ações dos Estados Unidos mantiveram sua tendência de alta, impulsionadas por um renovado otimismo comercial. Esse sentimento positivo...
Sentimento da Universidade de Michigan (Final, abril): 52,2 (Previsão: 50,5 | Anterior: 50,8) Condições atuais (final):...
Os preços do café dispararam para o nível mais alto em um mês, impulsionados por crescentes preocupações com as...
Fatos: O mercado precifica 3,3 cortes de juros nos EUA (com 30% de chance de um quarto corte até o final de 2025) e 0,8 aumento de juros...
Bayer AG busca revisão da Suprema Corte dos EUA sobre litígios envolvendo o herbicida Roundup. Merck KGaA está perto...
O iene japonês enfraqueceu frente ao dólar americano nesta sexta-feira, com o par USD/JPY subindo 0,7%, à medida que os dados de...
07:00 BST - Vendas no Varejo do Reino Unido em março Vendas no Varejo (Mensal): Resultado 0,4% vs Projeção -0,3% vs Anterior 1,0% Vendas...
O calendário econômico de hoje traz dados de vendas no varejo do Reino Unido e leituras do índice de sentimento do consumidor de Michigan,...
As ações de tecnologia asiáticas avançaram nesta quinta-feira impulsionadas pelos fortes lucros trimestrais da Alphabet....
O evento mais esperado do mercado financeiro já começou! Não fique de fora — junte-se à comunidade que está assistindo...
Os mercados avançam com a perspectiva de cortes de juros pelo Fed em meio a preocupações com tarifas, com o S&P 500 subindo 1,5%,...
A Alphabet divulgará hoje, após o fechamento do mercado, seu relatório de resultados do 1º trimestre de 2025. Este será...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador