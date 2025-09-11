USDJPY - recomendação do Goldman Sachs
O Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda tomar uma posição longa no...
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
O Goldman Sachs emitiu uma recomendação para o par de moedas USDJPY. O Banco recomenda tomar uma posição longa no...
Os índices dos EUA iniciaram a sessão de hoje em alta com a Inflação nos EUA desacelera mais que o esperado em...
Nas últimas semanas, o tópico número um foi, sem dúvida, os bancos centrais e a inflação. Os investidores agora...
os tão aguardados dados da inflação do IPC nos EUA para novembro acabam de ser divulgados e mostram uma desaceleração...
A taxa de inflação anual nos EUA desacelerou pelo 5º mês para 7,1% em novembro, de 7,7% em outubro e abaixo das previsões...
O mercado de criptomoedas voltou a ficar sob pressão diante da crescente controvérsia sobre um relatório contábil da Mazars,...
Espera-se que o relatório de inflação do IPC dos EUA para novembro (13:30 GMT) mostre uma desaceleração no crescimento...
A empresa de mineração Argo Blockchain (ARB.UK) informou ontem que está em negociações avançadas para vender...
A sessão alemã desta terça-feira traz uma melhoria no sentimento do investidor. No entanto, eles serão submetidos a um...
