DE30: Dax em alta ligeira antes do relatório do IPC
A sessão alemã desta terça-feira traz uma melhoria no sentimento do investidor. No entanto, eles serão submetidos a um...
A oferta de serviços da XTB International é intermediada pela Finvest DTVM Ltda. A negociação envolve risco significativo de perda de capital. Certifique-se de compreender o risco.
Notícias de mercado
Inflação levemente mais alta, forte aumento nos pedidos de auxílio-desemprego Como esperado, a inflação medida pelo IPC em agosto subiu para 2,9% a/a (vs. 2,7% a/a em julho). A inflação Core permaneceu elevada em 3,1% a/a. A única surpresa foi...
Mais
A Oracle conquistou o mercado com seus resultados. Antes da abertura de hoje, as ações da companhia sobem mais de 30%, elevando sua capitalização para mais de 200 bilhões de dólares. Embora a empresa não tenha atingido as expectativas de mercado em relação...
Mais
Dias após a divulgação do relatório de folhas de pagamento não-agrícolas (NFP) de agosto, o Bureau of Labor Statistics (BLS) deve publicar sua revisão anual do crescimento do emprego para o período de abril de 2024 a março de 2025. Esta revisão...
Mais
A sessão alemã desta terça-feira traz uma melhoria no sentimento do investidor. No entanto, eles serão submetidos a um...
Petróleo O Bank of America vê uma grande probabilidade do preço do Brent regressar acima dos US$ 90 por barril rapidamente...
Petróleo O Bank of America vê uma grande probabilidade do preço do Brent regressar acima dos US$ 90 por barril rapidamente...
Segundo pessoas a par do assunto, o governo chinês decidiu adiar uma reunião económica muito aguardada que estava marcada para começar...
Segundo pessoas a par do assunto, o governo chinês decidiu adiar uma reunião económica muito aguardada que estava marcada para começar...
O relatório do CPI dos EUA para Novembro é a publicação chave do dia (10:30 GMT-3). A importância dos dados aumenta,...
O relatório do CPI dos EUA para Novembro é a publicação chave do dia (13:30 GMT). A importância dos dados aumenta, uma...
Índices europeus abriram em alta Relatório do CPI dos EUA para Novembro em destaque Discursos dos Governadores do BoE e do...
Índices europeus abriram em alta Relatório do CPI dos EUA para Novembro em destaque Discursos dos Governadores do BoE e do...
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta com todos os principais índices de Wall Street a ganharem mais de 1%....
Os índices dos EUA terminaram a sessão de ontem em alta com todos os principais índices de Wall Street a ganharem mais de 1%....
21:00
21:00
De acordo com o Fed de Nova Iorque, as expectativas de inflação do consumidor americano para o ano seguinte diminuíram 5,2% em Novembro,...
De acordo com o Fed de Nova Iorque, as expectativas de inflação do consumidor americano para o ano seguinte diminuíram 5,2% em Novembro,...
O Euro está a recuar em relação ao dólar americano esta segunda-feira, contudo a escala dos movimentos é relativamente...
O Euro está a recuar em relação ao dólar americano esta segunda-feira, contudo a escala dos movimentos é relativamente...
Junte-se a mais de 1.700.000 clientes do Grupo XTB em todo o mundo
*Acesse a informação financeira do grupo, auditada por PwC na seção Investor Relations
O país de residência especificado não está disponível. Selecione outro país.
Alterar o idioma interfere na alteração do órgão regulador